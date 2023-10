A Fazenda 15: Antes de Rachel, Jenny tentou cravar expulsão de um peão

Expulsão de Rachel Sheherazade de A Fazenda 15 aconteceu após briga intensa com Jenny Miranda com outro peão do programa

A expulsão de Rachel Sheherazade (50) de A Fazenda 15 nesta quinta-feira, 19, tem gerado altos debates nas redes sociais. Isso porque a jornalista foi alvo de intensas provocações por parte de Jenny Miranda (36), que há poucos dias havia tentado gerar a eliminação de Cezar Black (35).

Na última semana, a influenciadora foi detonada por sugerir que Black havia lhe agredido durante uma briga entre ela e Kally Fonseca. No entanto, as imagens foram avaliadas pela produção do reality, que descartou a decisão.

"Tudo que vocês fazem no confinamento é observado atentamente pela produção. No caso específico envolvendo a Jenny e o Black, a produção avaliou e não houve nenhuma atitude passível de eliminação", avisou Adriane Galisteu durante a formação da última roça.

Na ocasião, Jenny se irritou com Kally durante a festa e partiu para cima da cantora. Assustado com a reação da peoa, Cezar Black então tentou separar a briga segurando o braço da colega. A atitude do baiano foi o suficiente para a morena apontar que houve agressividade por parte dele.

Durante o final de semana, Cezar chegou a chorar em meio a uma dinâmica ao relembrar que foi apontado como um homem agressivo. Ele pediu que fosse respeitado e sugeriu que a atitude da colega foi racista ao taxa-lo publicamente como um homem negro agressivo.

“Aqui dentro houveram duas atitudes: homofobia com o Lucas e falsa acusação de racismo. A produção se posicionou aqui. Eu nunca agredi você ou mulher nenhuma! Eu não me coloco na posição do preto ser acusado e ninguém está aqui para falar o contrário. Exijo o mesmo respeito”, se irritou Cézar.

Em seguida, ele cobrou uma atitude da produção do programa em relação às acusações infundadas da peoa. “Agressão contra mulher é crime e eu não fiz isso. Se eu fizesse isso, não estaria aqui agora. Exijo a mesma coisa que fizeram com duas pessoas brancas aqui. Não aceito! Eu exijo respeito”, finalizou.