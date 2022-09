A Fazenda 14: Tiago Ramos, se descontrola na bebida e desiste do reality: “Eu não quero mais ficar”

Tiago Ramos, causa confusão após a primeira festa de ‘A Fazenda 14’, briga com o peão Thomaz Costa e pede para ir embora, confira

Na madrugada deste sábado (17), Tiago Ramos, ex-padrastro de Neymar, bebeu além da conta e causou confusão após o fim da primeira festa do reality A Fazenda 14. A briga começou depois do peão levar bebida da festa para a sede e tomar punição para a casa toda. Thomaz Costa, não gostou da situação e tirou satisfação com o participante, dali em diante, a confusão tomou conta do reality.

Confira o momento da treta entre os peões:

Após diversas ofensas e até declarações que Thomaz se relaciona com homens: “eu sei que você beija mesmo e é melhor ficar em off”, Tiago chegou ir até o closet da sede e pediu para sair do programa, mas não foi atendido pela produção.

"Eu não quero mais ficar, vocês podem respeitar isso? Eu não quero mais ficar, então não quero que cogitem mais essa palavra. [...] Se eles não abrirem, eu vou embora sozinho", disse enquanto era convencido pelos colegas de confinamento a permanecer no programa.

Na tarde deste sábado (17), a equipe de Thiago Ramos declarou que o participante continua no jogo. O peão não completou o processo de desistência e foi atendido pela psicóloga do programa.

O clima em A Fazenda 14 (Record) continua esquentando! Na madrugada deste sábado, 17, enquanto protagonizavam uma briga feia, o modelo Tiago Ramos fez insinuações a respeito da sexualidade do ator Thomaz Costa e ainda expôs um suposto affair do ator com um empresário.

Primeiro, o também atleta deixou a entender que o ex-ator do SBT estava envolvido com o rapaz quando os dois viajaram ao parque da Disney, nos Estados Unidos. Nas redes sociais, os dois aparecem juntos em publicações do fim do ano passado durante a viagem em questão.

"É melhor eu ficar calado… Fui eu que fui pra Disney?", disparou o modelo. "Fui mesmo! Com o Rodrigo Branco [ex-diretor da Record]! Ele é meu amigo", rebateu o artista.