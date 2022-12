A Fazenda 14: Saída de Pétala Barreiros deixa peões e a internet confusa: “Chamaram ela”

A influenciadora digital, Pétala, deixou A Fazenda 14 após a desistência de Deolane Bezerra

Pétala Barreiros deixou A Fazenda 14 na tarde desta segunda-feira (05), após toda a confusão que envolveu a saída da aliada Deolane Bezerra, a influenciadora digital também tocou o sino e deixou o reality show rural.

Diferente da saída da advogada, a de Pétala não foi muito explicada durante a edição desta segunda-feira e pelo visto, nem os peões da sede entenderam direito. Já que todos, incluindo suas amigas Bia Miranda e Moranguinho, ficaram sem entender o que aconteceu. Segundo Ellen Cardoso, a Morango, a própria produção do programa chamou Pétala para conversar e após isso, ela não voltou mais para a casa.

Confira o momento que os peões ficam sabendo da notícia:

Momento em que a Pétala passou por atendimento 😬 #ProvaDeFogopic.twitter.com/fKWm4qEvnr — A Fazenda (@afazendarecord) December 6, 2022

Quando os peões descobriram que Pétala desistiu do reality rural 💣 #ProvaDeFogopic.twitter.com/8JQzxhMl0C — A Fazenda (@afazendarecord) December 6, 2022

Nas redes sociais a saída de Pétala foi bastante criticada pelo público do reality show, diversas pessoas criticaram a postura da ex-peoa dizendo que ela não sabe perder o jogo e aceitar o resultado. Porque, após a volta de Babi da roça falsa, as meninas do grupo A perceberam que podiam não ser as ganhadoras de A Fazenda 14.

“Entendo a Deolane ter saído pela mãe, pq mãe é mãe. Mas a Pétala saiu por não aguentar perder mesmo, e acho engraçado que se a Deolane fosse escolhida para a roça falsa, nada disso teria acontecido”, postou Glaucia. Já outra internauta estranhou o modo que a morena deixou o reality: “Deolane bateu o sino e foi mostrada a saída dela no portão da frente. Pétala não bateu sino e saiu pela "porta dos fundos". Estranho”.

A irmã da ex-fazendeira Deolane, Dayane Bezerra, foi flagrada chegando ao hotel onde acontece o evento Farofa da Gkay, que reunirá grande número de influenciadores nos próximos dias.

Algo que chamou a atenção do público da internet foi o fato das irmãs de Deolane terem feito o maior movimento para tirarem a advogada de dentro de A Fazenda 14, alegando que a mãe delas estava na UTI e no dia seguinte, Dayane aparece em uma festa em outro estado.