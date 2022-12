A Fazenda 14: Pétala Barreiros busca vice-campeã Bia Miranda na porta da ‘Record TV’

Para encontrar com a amiga, Pétala Barreiros volta à 'Record TV’ depois da sua desistência do jogo

Mesmo desistindo do jogo e criticando a emissora, Pétala Barreiros fez questão de buscar a vice-campeã de A Fazenda 14 na porta da Record TV. Bia Miranda estava na emissora desde a grande final do programa, cumprindo compromissos contratuais.

Na tarde deste sábado (17) a jovem foi liberada e se surpreendeu com a surpresa feita pela amiga. "Olha o carrão da bichinha!", disse Bia para a influenciadora digital. Em seguida, as duas aliadas se abraçaram e mataram a saudade uma da outra.

O momento foi registrado nas redes sociais das duas ex-participantes do reality show rural, e logo depois, elas postaram uma foto comendo lanche com a legenda: "Bitala. Ninguém separa", usando o termo dado pelos fãs para a relação das duas jovens.

Confira a foto postada pelas amigas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pétala Barreiros 🦋 (@petalagb)

Após sua participação dentro de A Fazenda 14, Deolane Bezerra conquistou muitos fãs, mas também muitas pessoas que não vão com a sua cara. Bastante criticada por esse grupo nas redes sociais, a loira viu seu nome envolvido em mais uma polêmica nesta sexta-feira (16).

A advogada se solidarizou com a história de um fotógrafo que viajou para trabalhar, mas seus custos não foram pagos pelos contratantes. Lipe Vieira revelou em suas redes sociais que o dinheiro que usou para pagar as passagens até o local não teria sido pago pela empresa, mas, sim, pego em forma de empréstimo com sua mãe, que trabalha como empregada doméstica.

Ao ver a história do fotógrafo, Deolane chamou ele para trabalhar na festa que irá realizar para seus fãs após A Fazenda 14. “Quero te contratar para fotografar minha festa semana que vem, você não vai ficar sem levar dinheiro para sua mãezinha… Minha assessoria vai te chamar”, comentou a loira.