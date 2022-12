A Fazenda 14: Mãe de Bia Miranda detona saída das aliadas da filha e diz que não irá intervir no jogo dela: “Ela que bata o sino”

Filha postiça de Gretchen e mãe de Bia Miranda, Jenny Miranda se pronuncia a respeito de A Fazenda 14

Jenny Miranda, mãe de Bia Miranda, se pronunciou nesta segunda-feira (05) em suas redes sociais respondendo a todos os fãs de Bia que estão pedindo para ela tirarem a jovem de dentro de A Fazenda 14. Diferente das famílias de Deolane Bezerra e de Pétala Barreiros, a filha de Gretchen disse que não irá se intrometer. Jenny ainda criticou as aliadas de Bia, dizendo que elas não sabem perder o jogo.

"Um monte de gente me mandando mensagem pra eu ir tirar a Bia de dentro da 'Fazenda', me poupem. Só porque a mãe de uma passou mal, fizeram aquele escândalo pra tirar ela de lá de dentro. Agora a família da Pétala tá arregando aí, inventando também, sei lá se é verdade ou mentira, falando que a irmã também tá internada", disse a morena.

Jenny Miranda concluiu ao falar que Bia não avisou que iria para o reality show e que se ela quiser, ela que bata o sino: "Agora tão me chamando pra eu me posicionar, para tirar a Bia de lá de dentro. Eu nem sabia que ela ia entrar, se ela quiser sair, ela que bata o sino. Agora o povo tá arregando aí com medo de perder, aprende a jogar".

Jenny Miranda se pronuncia sobre pedidos para a família retirar Bia de A Fazenda 14. pic.twitter.com/eFDfkewbHD — Só Mídias (@MidiasSo) December 6, 2022

Pétala Barreiros deixou A Fazenda 14 na tarde desta segunda-feira (05), após toda a confusão que envolveu a saída da aliada Deolane Bezerra, a influenciadora digital também tocou o sino e deixou o reality show rural.

Diferente da saída da advogada, a de Pétala não foi muito explicada durante a edição desta segunda-feira e pelo visto, nem os peões da sede entenderam direito. Já que todos, incluindo suas amigas Bia Miranda e Moranguinho, ficaram sem entender o que aconteceu. Segundo Ellen Cardoso, a Morango, a própria produção do programa chamou Pétala para conversar e após isso, ela não voltou mais para a casa.