A Fazenda 14: Jojo Todynho se revolta com comentário de peão e avisa: "Mutirão pra tirar''

21/09/2022

Eita! A cantora e vencedora de A Fazenda 12 (Record TV) Jojo Todynho(25) soltou o verbo nas redes sociais nesta quarta-feira, 21, ao ficar sabendo que foi vítima de comentários preconceituosos de um dos participantes de A Fazenda 14.

Durante uma conversa na madrugada desta quarta-feira, 21, o participante Vini Buttel (32) fez comentários considerados preconceituosos sobre o peso da apresentadora de TV. O ex-De Férias com Ex (MTV), duvidou que a atriz conseguisse fazer os testes físicos para entrar no reality.

"Fazer aquele teste cardíaco e eu, debochado que sou, falei: a Jojo aguentou fazer esse teste?", comentou ele com tom de ironia.

O vídeo, é claro, chegou até a artista e ela não gostou nada disso. Em seu perfil, ela rebateu os comentários ofensivos e disse que vai ajudar a eliminá-lo da competição. "Vini eu não só passei no teste, como fui "campeã", mas pode ficar tranquilo que vou ajudar você tirar suas dúvidas aqui fora, quando ele estiver na roça me avisem pra mim puxar mutirão pra tirar esse ser", avisou ela visivelmente irritada.