A Fazenda 14: Fora do jogo, Pelé MilFlows fica chocado com atitude de Pétala: “Achei inaceitável”

O rapper Pelé MilFlows descobriu atitudes racistas de Pétala dentro do confinamento

Se atualizando de tudo que rolou durante sua permanência em A Fazenda 14, Pelé MilFlows, um dos últimos eliminados do jogo, revelou no Link Podcast desta quinta-feira (15), que fala de Pétala Barreiros deixou ele muito chateado e desacreditado com a postura da influenciadora digital.

"Ver a Pétala zombando da minha religião. Achei ridículo, uma postura que eu não imaginava que ela poderia ter. Eu sempre vi ela com a fé dela e tudo o mais. Acho que da mesma forma que ela gosta de respeito, ela deveria respeitar a mim e a milhões de pessoas que frequentam e gostam da mesma religião que a minha”, contou o rapper.

Pelé declarou que não esperava essa atitude da colega de confinamento e ainda classificou como racista o ato de zombar de sua religião.

“Achei isso tipo de ‘zoeira’ inaceitável. Não esperava. Esperava qualquer coisa. Falar mal, chamar de preguiçoso, mas zombar de uma coisa tão séria, eu achei que isso não aconteceria […] Me deixou muito chateado porque é um assunto muito sério e eu acho que essa atitude que ela teve, além de ser uma crítica um tanto racista, posso levar muito pra esse lado, foi realmente desnecessário. Fiquei sem entender o porquê”, declarou Pelé.

O que levou o cantor ficar chateado com a morena foi quando ela comentou que ele teria feito uma oferenda, em referência a religião de matriz africana professada pelo ex-peão. Em outro momento, a influenciadora digital e Bia Miranda disseram que o colega havia deixado alguns cigarros queimando sozinhos e começaram a falar em código até que o som do PlayPlus foi cortado.

Veja o trecho da entrevista:

Deolane Bezerra participou nesta quinta-feira (15) do PodCats, apresentado por Lucas Guimarões e Camila Loures, na ocasião, a loira revelou que fez um combinado com sua família para ficar sabendo sobre o resultado das eleições ainda dentro do reality show. Por isso, quando abandonou o programa, já sabia da vitória de Lula.

“No dia do segundo turno, minha família estourou um monte de fogos vermelhos lá. Eu disse: É lula!”, revelou. A advogada explicou que pediu para sua família fazer isso caso Lula ganhasse.