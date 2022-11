A Fazenda 14: “Eu não vou abaixar a cabeça pra vocês”, dispara André para Deolane

André, Deolane, Pétala, Morango e Bia protagonizam briga após a prova do fazendeiro

É briga que não para mais entre André Marinho e as meninas do grupo A: Deolane Bezerra, Moranguinho, Pétala Barreiros e Bia Miranda. Após a vitória da advogada na prova do fazendeiro, o peão pediu votos para o público do reality show rural e ficou dizendo pela casa que as meninas eram falsas com ele.

As quatro amigas começaram a responder o ex-aliado e logo a confusão estava tomada dentro da sede do programa. Enquanto André gritava que Moranguinho era falsa e traiu ele, as meninas diziam que ele era o falso porque preferia salvar Iran Malfitano do que elas.

“É sacanagem mesmo, o problema não é com vocês, é com a Morango [...] Você vai ter que dormir com esse barulho, você sabe a sacanagem que fez. Fui seu parceiro o jogo inteiro”, iniciou André.

“Eu entendi que daqui para frente, você iria colocar todo mundo no jogo para salvar Iran”, respondeu a dançaria, ao explicar novamente que não salvou o peão porque ele não estava jogando junto com o grupo A e sua prioridade é o Iran.

Deolane, Pétala e Bia entraram na confusão, que se tornou uma gritaria de ofensas entre os participantes. André disse que não iria abaixar a cabeça para as meninas, dando continuidade na briga, que se estendeu durante a madrugada.

Confira os principais momentos:

É fogo no feno! A formação da roça desta terça-feira (15), causou uma treta que ninguém esperava dentro do reality show rural. André Marinho foi traído pelo grupo A e atacado por suas aliadas Moranguinho, Deolane e Pétala ao vivo.

Na parte do resta um, no final da formação da berlina, Moranguinho escolheu salvar sua rival Kerline do último banquinho, traindo seu aliado. No momento, todos os peões ficaram surpresos com a escolha da dançarina, principalmente, André. Ao fazer sua escolha, a mulher de Naldo alegou que o peão não joga junto com o grupo A.