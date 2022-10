A Fazenda 14: Deolane se irrita com Thomaz e dispara: “Crente de Taubaté”

A advogada se irritou com o voto do peão na neta de Gretchen

A votação dessa terça-feira já começou com muita treta e gritaria entre os participantes.

Thomaz Costa abriu a dinâmica da casa e votou em Bia Miranda, sua ex-parceira de jogo. Pelo fato de o ator de Carrossel ter trocado seu lado na casa recentemente, sua indicação recebeu muitas risadas, palmas e claro, reclamação.

Ao fazer sua indicação a ator falou: “Meu rumo aqui na casa tomou direções diferentes, após uma escolha que eu tive, pessoal, não tinha nada a ver com jogo. Mas que as pessoas não souberam separar e respeitar. Eu não gosto de ficar em um lugar em que eu não me sinto bem, não me sinto acolhido, protegido. Decidi até ficar sozinho, a partir desse momento, mas até um grupo que eu votava e atacava o tempo todo, me abraçou.”

Deolane Bezerra não ficou quieta e respondeu o peão ao dizer que foi ele quem criou o grupo A da casa e fez a separação. “Você criou o grupo aqui no segundo dia, mentiroso! E fala mal da maioria das meninas [...], você julga todo mundo aqui, seu falso. Crente de Taubaté”, disse a advogada.

Bia Miranda se defendeu do voto e disparou para Thomaz: “Crente de merda”.

E já começou briga entre Deolane e Thomaz! 💣 #RoçaAFazendapic.twitter.com/HzfTYkUtw3 — A Fazenda (@afazendarecord) October 12, 2022

Nesta terça-feira, 11, os confinados do reality show rural A Fazenda 14 participaram de uma dinâmica com patrocínio de uma marca de alimentos, e Tiago Ramos se desentendeu com o rapper Pelé Milflows. As câmeras do 24h do programa não mostraram o que motivou o início da discussão, mas eles já se estranham há alguns dias.

Durante a atividade com outros participantes, Tiago ofende Pelé com palavras de baixo calão. O rapper carioca, por sua vez, não se segurou e provocou o ex-padrasto de Neymar Jr. fazendo gestos com o corpo.