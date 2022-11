A Fazenda 14: Deolane relembra expulsão de Maria em 'BBB 22' e diz que faria pior: “Teria feito mais forte”

Deolane confessa que teria batido o balde mais forte em participante do ‘BBB 22’

Mais uma polêmica para a carreira de Deolane Bezerra dentro de A Fazenda 14. A advogada afirmou nesta quinta-feira (24) que entende os motivos de Maria, participante do Big Brother Brasil 22, ter batido o balde forte na cabeça de Natália Deodato.

Em conversa com Bia Miranda e Moranguinho, a peoa relembrou sobre a agressão sofrida por Natália, que levou a expulsão da cantora. Porém, Deolane chocou o público ao confessar que teria feito pior. “Agora eu entendo a Maria. Hoje eu não só entendo, como falo que teria feito mais forte. Eu daria umas três vezes logo de uma vez”, falou a influenciadora.

A neta de Gretchen concordou com a aliada e relatou que seria para valer a pena. “Caramba, ela levou uma expulsão! Deveria ter enfiado o balde todo na cabeça dela… Pra valer a pena”, disse Bia Miranda.

Relembre a expulsão de Maria:

Em uma dinâmica do reality show Big Brother Brasil 22, Maria ao jogar água na cabeça de Natália, para falar mal da sister, bateu o balde muito forte na cabeça da companheira. Por conta dessa atitude, a cantora foi expulsa do reality show da Globo.

Deolane falando que entende a Maria ter dado a baldada no bbb. #AFazenda | #AFazenda14pic.twitter.com/8Q6EH7xJ7e — bife duro da rita cadillac (@bifedurodarita) November 24, 2022

As brigas e ameaças não param dentro do reality show rural! A acusada da noite foi Kerline Cardoso, que travou uma discussão com Bia Miranda, Pétala Barreiros e Deolane Bezerra. Durante o programa ao vivo, as três aliadas aproveitaram o momento para discutir com a ex-BBB, o motivo da briga foi que segundo as participantes, Kerline chamou Bia de feia nesta terça-feira (22), noite de formação de roça.

A jovem de apenas 18 anos, foi a primeira a começar a troca de farpas e soltar ofensas a Kerline. Bia mexeu com as inseguranças da rival ao falar de sua orelha, a chamando de Dumbo.