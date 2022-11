A Fazenda 14: Deolane reclama de gravar vídeo para patrocinador de A Fazenda 14: “Tem que pagar melhor”

A advogada Deolane Bezerra não gostou de gravar vídeo para a Aurora e reclamou da produção do programa

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 21h30

Deolane Bezerra causou polêmica na tarde desta segunda-feira (7) após reclamar e criticar a produção do reality show rural. Em uma dinâmica da Aurora, os peões foram convocados a produzir e gravar um vídeo sobre a marca, mas Deolane não gostou nadinha disso.

Assim que a produção de A Fazenda 14 explicou sobre a dinâmica, a advogada levantou do sofá reclamando e disparou: “É, a publicidade tem que pagar melhor, hein? Eu não assinei contrato para vídeo para marca, não”.

Confira o momento:

Após a produção contar qual seria a atividade pra patrocinadora, Deolane se levantou e reclamou que tinha que aumentar o valor da publi porque ela não foi paga pra fazer vídeo pra marca nenhuma. Pétala disse que ela tinha razão. #AFazenda



pic.twitter.com/FNcCQuTO1a — Dantas (@Dantinhas) November 7, 2022

Pétala concordou com a fala da amiga, mas todos foram obrigados a cumprir a ação por questões contratuais.

Para a gravação, os participantes foram divididos em dois grupos, sendo Deolane, Pétala, Bia, André, Morango e Ruivinha formando um time e no outro: Alex, Kerline, Babi, Iran, Pelé e Déborah.

Veja os vídeos das equipes:

Resultado final do vídeo que o grupo B produziu na dinâmica com a Aurora. #AFazendapic.twitter.com/fJxMDli2Fq — Central Reality (@centralreality) November 7, 2022

Resultado final do vídeo que o grupo A + Ruivinha produziram. #AFazendapic.twitter.com/d9LHl49jXh — Central Reality (@centralreality) November 7, 2022

A peoa Pétala Barreiros revelou nesta segunda-feira, 7, no reality show rural A Fazenda 14, para os peões aliados de que teria sido avisada em um sonho sobre o resultado das eleições presidenciais, que aconteceram no domingo, 30.

Sem mencionar nenhum nome, ela revelou que sonhou com quem teria ganho a disputa, que no caso, foi vencida por Luiz Inácio Lula da Silva, que vem para seu terceiro mandato no comando do país, ganhando de Jair Messias Bolsonaro, que tentava a reeleição.