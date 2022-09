A Fazenda 14: Deolane e Deborah batem boca ao vivo durante a votação: “Cala a boca praga”, diz a advogada

A jornalista e a advogada trocaram farpas ao vivo e foram interrompidas por Adriane Galisteu

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 01h32

A formação da primeira roça de A Fazenda 14 foi marcada por muitas brigas, principalmente, entre a advogada Deolane Bezerra e a jornalista Deborah Albuquerque, nesta terça-feira (20). Durante o programa ao vivo, a ruiva chegou a interromper diversas vezes o momento em que Deolane justificava seu voto na ex-BBB Kerline.

Sem levar desaforo para casa, Deolane respondeu a companheira de reality: “Cala a boca praga”, disse a advogada. Elas precisaram serem interrompidas pela apresentadora do programa, Adriane Galisteu.

No momento da votação, Deborah escolheu Deolane como seu voto e justificou: “Ela fez ameaças de que iria fazer a minha vida um inferno... O Brasil precisa enxergar isso com olho de justiça”.

A briga entre as duas peoas está estabelecida e pelo visto a amizade que Deborah dizia ter com a loira antes de entrar na A Fazenda 14 não tem mais volta.

Na noite desta terça-feira, 20, o público de A Fazenda 14, da Record TV, conferiu a formação da primeira roça da temporada. A dinâmica terminou com a indicação de Deborah, Tiago, Bruno e Shay para a berlinda da semana. Um deles poderá escapar da roça com a prova do fazendeiro, que acontecerá na quarta-feira, 21.

Para começar a noite, Iran Malfitano, que ganhou a prova de fogo, abriu o lampião do poder e escolheu ficar com o poder amarelo. Assim, ele entregou o poder vermelho para o André. Na sequência, o fazendeiro Lucas indicou Deborah para a roça. “Antes de dizer a pessoa para fazer a indicação, eu vou elencar os motivos para tomar a decisão. Meus pais sempre me ensinaram a ter caráter e ser uma pessoa digna. A pessoa que eu vou indicar usou de falsidade e vitimismo, tentou menosprezar alguns participantes, e isso vai contra a minha atitude aqui dentro. Estamos em busca de um prêmio, mas estamos convivendo e a convivência precisa ter harmonia. Portanto, a minha indicação hoje é a Deborah”, disse ele.

Então, Adriane Galisteu comandou a votação dos participantes e o mais votado foi Tiago. No poder da chama vermelha, André precisou anular o voto de três pessoas, que tiveram que trocar os seus votos, mas o resultado não mudou a roça. Logo depois, Tiago puxou Bruno – que estava na baia – para a roça. Na sequência, Iran abriu o poder da chama amarela e recebeu a oportunidade de começar o Resta Um e já estar salvo. Os participantes realizaram o resta um e quem sobrou foi Shay. Por sua vez, Shay vetou Tiago da prova do fazendeiro.