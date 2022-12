A Fazenda 14: Deolane Bezerra ameaça dar na cara de Bárbara Borges fora de ‘A Fazenda 14’

Deolane Bezerra segue ameaçando Bárbara Borges fora do reality show rural

Eita! O reality show rural acabou mas as tretas continuam aqui fora!

Deolane Bezerra participou nesta quinta-feira (15) do PodCats, onde fez diversas revelações sobre o jogo. Questionada pelos apresentadores Lucas Guimarães e Camila Loures o que ela faria caso a campeã do programa, Bárbara Borges a procurasse aqui fora, Deolane respondeu sem medo:

“Ela vai apanhar’’, afirmou a loira. Como explicação, Deolane disse que não teria nada a perder fora do programa, e que Bárbara Borges deveria rezar para não existir nenhum encontro entre elas. ‘"Ela ore pra não vir conversar comigo. Já não ganhei mesmo essa porra’’, disparou.

Confira o bate-papo:

Deolane também afirmou que o resultado do programa foi roubado para Babi ganhar, mas que Bia Miranda deveria ser a campeã.

“O que essa mulher fez nesse reality show pra ganhar? Enfim… Parabéns, Babi! A Biazinha foi roubada. Não esquenta não que quando você sair você faz dez prêmios de A Fazenda. 61% aonde? Todas as parciais davam que a Bia ganhava. Todos os sites acertaram desde o início”, disse.

Se atualizando de tudo que rolou durante sua permanência em A Fazenda 14, Pelé MilFlows, um dos últimos eliminados do jogo, revelou no Link Podcast desta quinta-feira (15), que fala de Pétala Barreiros deixou ele muito chateado e desacreditado com a postura da influenciadora digital.

"Ver a Pétala zombando da minha religião. Achei ridículo, uma postura que eu não imaginava que ela poderia ter. Eu sempre vi ela com a fé dela e tudo o mais. Acho que da mesma forma que ela gosta de respeito, ela deveria respeitar a mim e a milhões de pessoas que frequentam e gostam da mesma religião que a minha”, contou o rapper.