A Fazenda 14: Deolane ameaça Babi em bate-boca com a ex-paquita: “Amasso a sua cara”

Deolane e Babi brigaram durante dinâmica e trocaram pesadas ofensas

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 22h29

O clima esquentou dentro de A Fazenda 14 entre Deolane Bezerra e Bárbara Borges. As duas participantes trocaram muitas ofensas, xingamentos e até ameaça durante a treta. Tudo começou com uma dinâmica na tarde de domingo (6), onde os peões precisavam dizer quem eles queriam fora do reality show.

Babi alegou que gostaria de ver Deolane fora de A Fazenda: “Tirana, falsiane e moloqueira. Ela é agressiva nas palavras. Fede pela boca de tanta coisa ruim que sai de você”, disse a atriz.

A advogada não gostou das críticas feitas pela ex-paquita e rebateu: “Você quis desmerecer a minha história. Eu sou Deolane Bezerra! Mãe de três filhos, advogada, pós-graduada! Palhaça! Quem é você garotinha do Rio de Janeiro, boboca? Fica se vitimizando!”.

A atriz respondeu e disparou que não conhecia a advogada antes do programa e não pretende ‘conhecer’ depois que elas deixarem o jogo.

Ainda durante a dinâmica, a loira chegou a fazer ameaças a Babi: “Lá fora você fala para mim que não tem medo de mim para ver se eu não amasso a sua cara”.

Confira a treta:

"Você fede pela boca de tanta coisa ruim que sai de você" 😱🔥 #ProvaDeFogopic.twitter.com/LH07VxruK0 — A Fazenda (@afazendarecord) November 8, 2022

Mesmo após acabar a atividade, a briga entre as duas peoas continuou dentro da casa e Babi caiu no choro por conta de seus filhos estarem vendo essa situação. Logo após, Deolane e Babi gritaram uma com a outra e a atriz precisou ser segurada por Iran.

Veja a segunda parte da briga:

Na manhã desta segunda-feira (7), enquanto cuidava das aves, Deborah Albuquerque levou uma bicada na bunda de um ganso que não gostou da peoa no local. A ruiva decidiu “discutir” com o animal e disse que deveria ser tratada como heroína por ele.

“Aiii!! Eu estou te salvando! Eu salvei seu ovo! Eu sou heroína de vocês! Agora eu mereço a placa de heroína! Salvei o ovo de vocês, de nada!”, disse Deborah para as aves.