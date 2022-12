A Fazenda 14: Deolane afirma ser a preferida da produção e Babi debocha: “Última bolacha do pacote”

Babi escuta todas as conversar das rivais direto do Rancho do fazendeiro e ri da cara de Deolane

O reality show rural está bom demais para Bárbara Borges, a atriz foi salva pelo público na roça falsa na quinta-feira (01) e segue escutando todas as conversas das rivais durante a madrugada e a manhã desta sexta-feira (02).

Comemorando a vitória antecipada, o grupo de Deolane, formado pela advogada e pelas amigas: Pétala Barreiros, Moranguinho e Bia Miranda, segue comemorando a saída de Babi do jogo. Em conversa com as peoas, Deolane deu sua opinião: "Às vezes eu penso que a produção gosta mais da gente do que do resto do povo".

Ao escutar a fala da advogada direto do Rancho de A Fazenda 14, Babi não aguentou e caiu na risada. “Ah, a produção gosta mais de você, né? Sei! Meu Deus, mas se acham a última bolacha do pacote mesmo", disparou a loira.

A peoa vai poder conferir tudo que rola na Sede 😬 #EliminaçãoFalsapic.twitter.com/HqBvZijh6J — A Fazenda (@afazendarecord) December 2, 2022

Deolane Bezerra já está com as palavras na ponta da língua para encarar sua rival Bárbara Borges na gravação do programa A Hora do Faro. Comemorando sua volta com as aliadas Pétala, Bia Miranda e Moranguinho na madrugada desta sexta-feira (2), a advogada prometeu bater de frente com a atriz.

“Amanhã no Faro, eu vou virar a pior bandida do Brasil nas plaquinhas dela. Vou falar assim: “Se belisca, querida! Acorda pra realidade! Eu tô aqui e tu foi! Te manca! Fala o que quiser aí, coisa ruim!”, disse a loira rindo para suas amigas.