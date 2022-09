A Fazenda 14: Deborah comenta possibilidade de ter que cuidar dos animais com Deolane: “Pegar a cara dela e esfregar no cocô”

Em conversa com participantes de A Fazenda 14, Deborah Albuquerque comentou sobre a possibilidade de ter que cuidar dos animais com Deolane Bezerra

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 18h14

Na tarde desta quarta-feira, 28, um clima de tensão se instaurou na casa com a dúvida de quem se salvará da roça e voltará como fazendeiro.

Em conversa na casa da árvore, Alex, Deborah Albuquerque, Ingrid Ohara, Shay, Kerline, Tati Zaqui e Bárbara comentaram a possibilidade de Ingrid sair vitoriosa da berlinda.

“Ingrid não me bota no touro e na vaca”, pediu Alex com a possibilidade da participante se tornar a fazendeira.

“Vai por eu e a Deolane na vaca”, brincou Deborah sobre a possibilidade de cuidar dos animais ao lado de Deolane Bezerra.

A peoa que está na roça questionou Deborah Albuquerque sabendo da relação conturbada com Deolane: “Você teria coragem ?”

A apresentadora enfim comentou o que faria se estivesse nessa situação com a advogada: “Eu ia pegar a cara dela e esfregar no cocô”.

Confira aqui a conversa dos peões na casa da árvore!

Acidente!

Ainda nesta manhã, Ingrid Ohara sofreu um acidente na sede de A Fazenda 14 e sofreu um corte em sua cabeça.

Cuidando dos porcos, ela acabou se descuidando e batendo a vassoura em uma placa. A peça de metal se soltou e caiu na cabeça da Influenciadora. Ingrid tirou as luvas e colocou a mão na cabeça gemendo de dor.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!