A Fazenda 14: ‘Aurora’, patrocinadora do reality, se manifesta sobre brigas do programa

Por conta das brigas pesadas dentro do programa, patrocinadora de 'A Fazenda 14' surpreende com posicionamento

Com toda a repercussão negativa que o reality show rural recebeu após a dinâmica deste domingo (20), onde Deolane Bezerra brigou intensamente com Kerline Cardoso e Bárbara Borges, chegando ao ponto de ameaça de agressão. A Aurora Alimentos, patrocinadora do programa, se manifestou em suas redes sociais.

Na nota publicada, a empresa disse: “Devido aos últimos acontecimentos no programa ‘A Fazenda’, informamos que somos contra qualquer tipo de conduta ofensiva e ameaçadora, seja ela por meio de palavras ou atitudes, que firam a integridade física e/ou psicológica de alguém. Assim, ressaltamos que a Aurora Alimentos não compactua e não incentiva tais comportamentos”.

Veja o pronunciamento:

Quem acha que as brigas do reality show rural A Fazenda 14 tiram folga, está achando errado. A peoa Pétala Barreiros perdeu a paciência com a ex-BBB Kerline Cardoso, disparando diversas ofensas sobre a aparência da rival nesta quarta-feira, 23.

A briga começou quando Bia Miranda disse que Kerline a chamou de feia. “Vontade de dar um tapa naquela rapariga”, disparou a neta de Gretchen. Mas, depois de pensar melhor, ela disse que a ex-BBB apenas a olhou de cima a baixo.

“Vocês não perceberam ainda que ela se acha a mais gata da edição? Fica falando que meu cabelo é oleoso, me chamando de velha. Ela se acha”, disse, em tom debochado, a advogada Deolane Bezerra. “Feia é ela! Feia e desbundada. Ela se acha mesmo. Deborah [Albuquerque] me chamou de feia, e ela riu”, disparou Pétala Barreiros.