A Fazenda 14: André Marques desabafa sobre sua saída do grupo A: “Eu não esperava”

Na berlinda, o peão André desabafou para Galisteu sobre sua recente briga

Esta quinta-feira (17) é dia de eliminação em A Fazenda 14, André Marinho, Bia Miranda e Ruivinha de Marte estão na berlinda torcendo pela escolha do público do reality show rural. Como de costume, a apresentadora Adriane Galisteu fez perguntas para os roceiros e André desabafou a respeito de sua saída do grupo A da casa.

O peão contou não esperar essa atitude de suas aliadas, principalmente Moranguinho. “Eu sempre fui um cara de trocar muita ideia, de conversar, principalmente com a Morango, que foi a pessoa que me colocou nessa situação. Nós sempre tivemos uma proximidade enorme aqui dentro e ela sempre teve total liberdade para conversar comigo. Eu só fiquei muito nervoso como a galera de casa viu, porque inclusive as outras três meninas falaram ‘Morango vamos salvar primeiro o André e depois a gente lava essa roupa suja, mas ela não aceitou’ [...] Isso me deixou muito chateado”, desabafou o ex-Power Couple.

André disse que o problema maior aconteceu pois a conversa sobre votar em Iran Malfitano foi minutos antes da votação da roça conversar. O participante também contou que acredita que Moranguinho deve para ele um pedido de desculpas.

Confira:

André está explicando o que sentiu com a atitude da Morango 😬 #EliminaçãoAFazendapic.twitter.com/I9Q0YWhdV0 — A Fazenda (@afazendarecord) November 18, 2022

Eita que a Deolane até acordou 💤 💤💤 #EliminaçãoAFazendapic.twitter.com/Emoi5iavNB — A Fazenda (@afazendarecord) November 18, 2022

Nesta quinta-feira, 17, a final de A Fazenda 14 já virou assunto na sede do reality-show. Isso porque, Bia Miranda recebeu um presente de Ruivinha de Marte para a grande final.

“Será que a produção vai dar look para a gente participar da final? Não, né?”, perguntou Bia. E Ruivinha afirmou: “Não, tem que usar o que trouxe”.