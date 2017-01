Novo apresentador de 'O Aprendiz' nos EUA, Arnold Schwarzenegger revela sua frase para demitir participantes

Por CARAS Digital

Arndold Schwarzenegger estreou como apresentador de The Apprentice, a versão americana que deu origem ao reality show O Aprendiz, da Record. Após muito suspense, o público americano descobriu qual a frase que o ator e ex-governador da Califórnia vai usar para demitir os participantes do programa. E a frase não poderia ser mais Schwarzenegger.

"You’re terminated. Get to the chopper", disse Schwarzenegger ao demitir o primeiro participante. A frase faz referência a dois filmes clássicos do ator - O Exterminador do Futuro (The Terminator) e Predador (Predator). Em português, considerando a tradução dos longas, ficaria algo como "Você está exterminado. Vá para o helicóptero". A expressão 'Get to the chopper' é uma frase que ele disse em uma cena de Predador e viralizou nos Estados Unidos, tornando-se uma gíria usada para falar que você precisa ir a algum lugar que já sabe onde é.

Schwarzenegger está substituindo Donald Trump no programa, que saiu do cargo de apresentador quando deu início à corrida presidencial dos Estados Unidos. A frase usada por Trump era ''You're fired'', que foi traduzida e usada por Roberto Justus como ''Você está demitido'', quando ele apresentava O Aprendiz na Record.

