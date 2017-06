Isis Valverde fica feliz ao virar boneca: ‘Muito fofa’

Por CARAS Digital

A atriz Isis Valverde adorou receber a homenagem do artista plástico Marcus Baby. Ele transformou a personagem Ritinha, interpretada por Isis em A Força do Querer, em uma boneca. Para a miniatura, o artista se inspirou na paixão da jovem pelas sereias e fez um look com direito a cauda laranja e brincos feitos sob medida.

Em suas redes sociais, Isis falou da boneca: “E Ritinha virou boneca! Amei @marcusbabymaximo! Muito fofaaaaa nossa sereia! @gloriafperez”, disse.

“O rabo da boneca foi totalmente construído em E.V.A. e pintado à mão e também criei as micro-joias todas feitas em alumínio, strass e acetato nacarado (para simular conchas). Além de abrir mechas mais claras no cabelo, propositalmente desgrenhado. Todo o trabalho consumiu 5 dias e faz parte da minha coleção particular, não está à venda”, contou Marcus.

