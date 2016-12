Zilu discute com ex-cunhada, Marlene Camargo, que chamou Graciele Lacerda de 'presente de Deus'

Por CARAS Digital

Zilu Camargo faz desabafo no Natal e manda recado (Reprodução Instagram)

Após o Natal, Marlene Camargo publicou uma foto ao lado de Zezé di Camargo e Graciele Lacerda, onde disse: "Obrigada Senhor, pela noite maravilhosa que nos concedeu. Mano, você é muito especial para Deus e para mim. Graciele é um presente de Deus para você é para nós. Obrigada Pai, pela felicidade que vejo nos olhos do meu irmão".

Em outra foto, uma seguidora dela questionou o apoio dela ao casal. Então, Marlene decidiu fazer críticas à ex-cunhada Zilu. "Tudo o que acontece em nossa vida é permissão do Senhor e, sendo assim, vejo como um presente Dele. Meu irmão era muito infeliz porque sua ex não gostava nem que ele visitasse nossos pais", escreveu.

Acontece que Zilu ficou sabendo do comentário e decidiu responder: "Marlene, estou muito decepcionada com você. Você já se divorciou duas vezes e ficou viúva uma vez, então para com essa história mentirosa, dizendo para seus seguidores que eu não deixava ver seus pais. Eu sempre fiz tudo para unir a família! Acho que você está precisando orar mais e fofocar menos, você não é uma pessoa muito qualificada para fazer julgamento, aliás, você sempre foi um problema para a família. Passa bem".

Marlene acabou deletando os comentários do seu perfil, mas outros seguidores deram print e começaram a aparecer pessoas na sua página a criticando por falar da ex-cunhada.

Gente! Parece que os barraco da família Camargo, nunca vai ter fim. #NovelaMexicana #CasosDeFamilia @babadodosfamosos_ Uma foto publicada por ?Babado dos Famosos ???????? (@babadodosfamosos_) em Dez 26, 2016 às 6:06 PST

Obrigada Senhor, pela noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Mano vc é muito especial para Deus e para mim, obrigada por esse presente ???? que vc nos deu, Graciele um presente de Deus para vc é para nós. Obrigada Pai pela felicidade que vejo nos olhos do meu irmão. Uma foto publicada por Marlene Camargo (@marlenecamargo_) em Dez 24, 2016 às 8:33 PST

