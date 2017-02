Por CARAS Digital

Zezé di Camargo publicou pela primeira vez em meses uma foto com a filha, Wanessa, em suas redes sociais nesta terça-feira, 7.

O cantor, que explicou recentemente o desentendimento que teve com a herdeira no Programa Eliana, fez dois posts em sua conta no Instagram.

No primeiro, ele publicou uma foto sozinho, mas com a mão de uma pessoa em seu ombro. E quis saber de quem se tratava -- sem saber de Wanessa. "Essa foto roubei do Instagram de uma fã. Só que ela veio assim. Queria saber de quem é essa mão em meu ombro. OBS: Eu recebi essa foto assim. Quem for a pessoa dona dessa foto, avisa aqui que quero pública-lá inteira", avisou o sertanejo.

Na sequência ele recebeu a foto original -- e antiga -- ao lado da cantora e do irmão, Luciano. "Realmente é da minha filhota, Wanessa. Obrigado a fã pela publicação. Aí está a foto inteira, gente. Meu mano Luciano e Wanessa", completou o cantor.

