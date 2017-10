Por CARAS Digital

A cantora Marília Mendonça ficou revoltada após ser atingida por um celular no rosto enquanto se apresentava durante um show em Iturama, Minas Gerais, na madrugada deste domingo, 22.

Fãs costumam "jogar" o celular no palco para que o artista possa clicar uma 'selfie' com eles. Incrédula com a agressão que sofreu, ela se mostrou decepcionada.

"Eu preciso falar alguma coisa? Preciso falar que isso é falta de respeito? Eu sai lá da minha cidade. Vim aqui com o maior carinho para fazer o show para as pessoas que querem me escutar e não apenas tirar uma foto de mim como se fosse um produto", disse.

A cantora seguiu mostrando sua insatisfação. "Além de você não estar cantando junto comigo as minhas músicas, você ainda jogou o celular na minha cara. Eu não sou nenhuma cadela. Eu estou aqui trabalhando. Trabalhei a semana inteira. Me respeite como estou te respeitando".

O público da cidade apoiou a revolta da cantora. Nas redes sociais, fãs também se pronunciaram em apoio à estrela do sertanejo.

