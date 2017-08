Chega ao fim o casamento de Victor Chaves e Poliana Bagatini

Por CARAS Digital

Chegou ao fim o casamento do cantor Victor Chaves com Poliana Bagatini. O cantor Leo entregou o irmão durante show no último fim de semana em São Paulo chamando-o de "solteirão".

Em uma brincadeira sobre quem é mais assediado, Leo falou: "As meninas gritam muito mais seu nome, muito mais Victor do que Leo”. O irmão tentou despistar. "Elas estão confundindo, chamando você de Victor”, brincou. “Estão falando de você, solteirão, está tranquilo…”, soltou Léo. Victor encerrou o assunto. “Vamos cantar”.

Em determinado momento ele ainda falou sobre paternidade e momentos difíceis na vida (veja os vídeos abaixo). "Acho que todos nós como seres humanos, independente de sermos filhos ou pais, vamos passar por fases difíceis na vida, seja por assumir uma resposabilidade, seja por entender que a vida às vezes nos coloca desafios que a gente não entende bem e fala: 'poxa, eu não merecia isso'. Mas você diz que não é uma questão de merecimento, é de provação. Às vezes Deus nos traz provações e a gente é capaz de se superar nessas horas. Não é uma questão de merecer ou não", disse.

De acordo com o programa Fofocalizando, a separação foi motivada pela polêmica envolvendo a acusação de agressão que Poliana fez ao marido em fevereiro deste ano. O fato não foi comprovado após o resultado do laudo pericial indicar que não houve lesão. Poliana e Victor têm dois filhos: Maria Vitória e João.

+ Victor Chaves desabafa sobre participação interrompida no 'The Voice Kids': "Jamais os procurei para pedir minha saída"

A assessoria de Victor não comenta a vida pessoal do cantor.

Part 03..... Prometo que é a ultima parte ???????????????????????? @victorchaves @leochaves @victoreleo #TomBrasil #VictoreLeo #DiaDosPais Video @maah__cristina Uma publicação compartilhada por Senhorita (@amordealma__vl) em Ago 14, 2017 às 9:19 PDT

Sem comentários esse é o @victorchaves que conheço parabéns pelas palavras só digo uma coisa TAMO JUNTO pro que der e vier sempre estarei do seu lado #EstamosComVoce #VictorChaves #TomBrasil #VictoreLeo @victorchaves ???????????????????????????????????????????????????? Uma publicação compartilhada por Marceli Cristina (@maah__cristina) em Ago 14, 2017 às 3:14 PDT

Part 01.... Ta certissimo @leochaves seu irmão @victorchaves é lindo também e poe lindo nisso hooo la em casa ???????????? #TomBrasil #Acustico #VictoreLeo #DiaDosPais Video @maah__cristina Uma publicação compartilhada por Senhorita (@amordealma__vl) em Ago 14, 2017 às 8:52 PDT

Tags relacionadas: Victor & Leo | musica

Notícia publicada Ter, 15 ago 2017 as 15:08, por CARAS Digital.