Olivier Anquier mostra momento fofo com a filha recém-nascida, Olivia

Por CARAS Digital

Olivier Anquier mostra momento foto com a filha (JOSÉ RIBAMAR MENDES)

Na noite desta quarta-feira, 4, o chef Olivier Anquier compartilhou com seus fãs um momento de puro carinho ao lado de sua filha, Olivia, que nasceu no último dia 2 de janeiro, em São Paulo.

Na foto, vemos a recém-nascida tentando dar uma mordida na bochecha do pai. Olivia é fruto do casamento de Olivier com a atriz brasileira Adriana Alves.

+ Adriana Alves mostra o rostinho de Olívia, sua filha com Olivier Anquier

Tou Gaga... Uma foto publicada por Olivier Anquier (@olivieranquier) em Jan 4, 2017 às 12:08 PST

Tags relacionadas: Olivier Anquier | Adriana Alves | bebe

Notícia publicada Qua, 4 jan 2017 as 19:01, por CARAS Digital.